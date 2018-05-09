Рычков Евгений Юрьевич

Общая информация

Родился 2 июля 1975 год.

Образование:

1999 год — Московская государственная академия физической культуры по специальности «преподователь»

2001 год — Финансовая академия при Правительстве РФ по специальности «экономист» с дополнительной специальностью «финансы и кредит»

Трудовая деятельность:



Воспитанник ХК «Спартак» Москва.

С 1992 — 1994 гг. — игрок команды «Авангард» (г. Омск).

С 1994 — 1995 гг. — игрок команды «Спартак» (г. Москва).

С 1995 -1996 гг. — игрок команды «Крылья Советов» (г. Москва).

С 1997 — 2000 гг. — игрок команды «Витязь» (г. Чехов).

С 2000 — 2016 гг. — руководитель тверского филиала ОСАО «Ингосстрах», Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области, советник губернатора Тверской области по вопросам физкультуры и спорта.

С 2013 — 2014 гг. — исполнительный директор Тверского хоккейного клуба.

С 2013 г. — генеральный директор Русской школы хоккея.

С 2016 — 2017 гг. — первый заместитель генерального директора Ночной хоккейной лиги.

С 2017 г. — директор Академии хоккея «Ак Барс» имени Ю.И. Моисеева.

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