Карпов Павел Александрович

Общая информация

Родился 30 марта 1956 года в Казани.

Образование:

1979 год — Казанский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель

1998 год — Академия народного хозяйства при Правительстве России, экономист

Трудовая деятельность:



С 1979 по 1981 гг. — заведующий АБЗ в Татавтодор.

С 1981 по 1993 гг. — прораб, начальник участка, заместитель начальника ПТО — начальник ПТО в Трест Гидроспецстрой.

С 1993 по 1997 гг. — начальник отдела развития в Татпромстройбанк.

С 1997 по 2011 гг. — заместитель председателя банка, заместитель управляющего(Сбербанк РФ.).

С 2011 по 2016 гг. — начальник управления, начальник ГРКЦ (расчетно-кассовый центр), заместитель председателя банка, заместитель управляющего банка(Национальный банк РТ.).

С 2016 г. — заместитель генерального директора БК УНИКС.

С 28 декабря 2017 г. — президент федерации баскетбола РТ.

Заслуженный экономист РТ.

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