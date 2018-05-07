Карпов Павел Александрович
Общая информация
Родился 30 марта 1956 года в Казани.
Образование:
1979 год — Казанский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель
1998 год — Академия народного хозяйства при Правительстве России, экономист
Трудовая деятельность:
С 1979 по 1981 гг. — заведующий АБЗ в Татавтодор.
С 1981 по 1993 гг. — прораб, начальник участка, заместитель начальника ПТО — начальник ПТО в Трест Гидроспецстрой.
С 1993 по 1997 гг. — начальник отдела развития в Татпромстройбанк.
С 1997 по 2011 гг. — заместитель председателя банка, заместитель управляющего(Сбербанк РФ.).
С 2011 по 2016 гг. — начальник управления, начальник ГРКЦ (расчетно-кассовый центр), заместитель председателя банка, заместитель управляющего банка(Национальный банк РТ.).
С 2016 г. — заместитель генерального директора БК УНИКС.
С 28 декабря 2017 г. — президент федерации баскетбола РТ.
Заслуженный экономист РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 402107, РТ, г. Казань, Спартаковская, 1
- Телефон: +7(843) 291-15-68
- Сайт: www.tatarstan.russiabasket.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018