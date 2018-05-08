Ефремов Евгений Борисович
Общая информация
Родился 30 июня 1970 года в Казани.
Трудовая деятельность:
1988 — 1992 гг. — выступает за «Торпедо» (Набережные Челны).
1992 — 1995 гг. — выступает за нижнекамский «Нефтехимик».
1995 -2000 гг. — выступает за ФК «Камаз».
2000 — 2011 гг. — выступал за казанский «Рубин» и «Нефтехимик».
2011- 2017 гг. — помощник главного тренера ФК «Камаз».
С 28 декабря 2017 г. — главный тренер ФК «Камаз».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423819, г. Набережные Челны, пр. Московский, 104, стадион "КАМАЗ"
- Телефон: +7(8552) 58-39-81
- Сайт: http://www.fckamaz.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018