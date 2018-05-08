Список персон

Донсков Дмитрий Федорович

Спорт
Донсков Дмитрий Федорович

Общая информация

Родился 17 октября 1968 в Стерлитамаке.

Трудовая деятельность:

2004- 2008 гг. — помощник главного тренера БК ВБМ-СГАУ (Самара), ЦСКА, УГМК.

2008 — 2012 гг. — тренер БК «Спартак» (Санкт-Петербург), различных женских сборных команд страны.

2012 -2017 гг. — главный тренер БК «Вологда-Чеваката».

С 2015 г. — старший тренер женской молодежной сборной России по баскетболу.

С мая 2017 г. — главный тренер БК «Казаночка».

Лучший тренер России, сезона 2013 — 2014 гг.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, 1, офис 500 (Малый зал "Баскет-холл")
  • Телефон: +7(843) 237-85-97
  • Email: bckazanochka@mail.ru
  • Сайт: www.bckazanochka.ru

Дата последнего обновления: 08.05.2018

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