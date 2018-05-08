Донсков Дмитрий Федорович
Общая информация
Родился 17 октября 1968 в Стерлитамаке.
Трудовая деятельность:
2004- 2008 гг. — помощник главного тренера БК ВБМ-СГАУ (Самара), ЦСКА, УГМК.
2008 — 2012 гг. — тренер БК «Спартак» (Санкт-Петербург), различных женских сборных команд страны.
2012 -2017 гг. — главный тренер БК «Вологда-Чеваката».
С 2015 г. — старший тренер женской молодежной сборной России по баскетболу.
С мая 2017 г. — главный тренер БК «Казаночка».
Лучший тренер России, сезона 2013 — 2014 гг.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, 1, офис 500 (Малый зал "Баскет-холл")
- Телефон: +7(843) 237-85-97
- Email: bckazanochka@mail.ru
- Сайт: www.bckazanochka.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018