Гилязутдинов Ришат Сиразутдинович
Общая информация
Родился 31 октября 1972 года г. Алма-Ата, Казахстан.
Трудовая деятельность:
1992 — 1996 гг. — игрок ЦСКА «Азамат», Алма-Ата, Казахстан.
1996 — 2000 гг. — старший тренер команд «Магия», «Стинол», Липецк.
2001 — 2008 гг. — старший тренер команды «Уралочка-НТМК».
2004 — 2006 гг. — главный тренер юношеской сборной России.
2006 — 2008 гг. — главный тренер молодежной сборной.
2008 — 2009 гг. — главный тренер «Уралочка-НТМК».
2009 -2010 гг. — старший тренер национальной сборной России.
С июня 2009 г. — главный тренер «Динамо-Казань».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420011, г. Казань, Мидхата Булатова, 1
- Телефон: +7(843) 221-83-39
- Сайт: http://www.dinamo-kazan.com/
Дата последнего обновления: 08.05.2018