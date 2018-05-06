Мирзин Рустем Талегатович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница»

Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «медико-профилактическое дело» (2007 г.), интернатуру, по специальности «анестезиология-реаниматология» (2012 г.).

С 2011 по 2012 г. — врач анестезиолог — реаниматолог ГАУЗ «Клиническая больница № 2», г. Казань.

С 2012 по 2013 гг. — врач анестезиолог-реаниматолог ООО «Клиника Инсайт», г. Казань.

С 2013 по 2016 гг. — главный врач ООО «Клиника Инсайт», г. Казань.



С июля 2016 г. — главный врач ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница».

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