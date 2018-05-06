Список персон

Кормачев Михаил Васильевич

Медицина
Кормачев Михаил Васильевич

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казань

Образование:

Родился в Лаишевском районе РТ. Окончил Казанский государственный медицинский университет (1977 г.).

Трудовая деятельность:

1978 — 1982 гг. — врач-терапевт Республиканской больницы № 2 Татминздрава.
1982 — 1987 гг. — главный врач Столбищенской участковой больницы Лаишевского района РТ.
1987 — 1996 гг. — заместитель главного врача Республиканской клинической больницы министерства здравоохранения РТ.
1996 — 2002 гг. — главный врач Республиканской клинической больницы № 3.
2002 — 2010 гг. — главный врач Республиканской клинической больницы министерства здравоохранения РТ.
С 2010 г. — главный врач ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казань.

Заслуженный врач Российской Федерации (2004 г.).
Заслуженный врач Республики Татарстан (1998 г.).

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», орденом Петра Великого 1 степени, благодарственным письмом президента РТ, удостоен Государственной премии РТ в области науки и техники.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420039, г. Казань, ул. Исаева, 5
  • Телефон: +7(843) 560-53-86

Дата последнего обновления: 06.05.2018

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