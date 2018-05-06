Кормачев Михаил Васильевич
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казань
Образование:
Родился в Лаишевском районе РТ. Окончил Казанский государственный медицинский университет (1977 г.).
Трудовая деятельность:
1978 — 1982 гг. — врач-терапевт Республиканской больницы № 2 Татминздрава.
1982 — 1987 гг. — главный врач Столбищенской участковой больницы Лаишевского района РТ.
1987 — 1996 гг. — заместитель главного врача Республиканской клинической больницы министерства здравоохранения РТ.
1996 — 2002 гг. — главный врач Республиканской клинической больницы № 3.
2002 — 2010 гг. — главный врач Республиканской клинической больницы министерства здравоохранения РТ.
С 2010 г. — главный врач ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казань.
Заслуженный врач Российской Федерации (2004 г.).
Заслуженный врач Республики Татарстан (1998 г.).
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», орденом Петра Великого 1 степени, благодарственным письмом президента РТ, удостоен Государственной премии РТ в области науки и техники.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420039, г. Казань, ул. Исаева, 5
- Телефон: +7(843) 560-53-86
Дата последнего обновления: 06.05.2018