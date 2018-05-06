Список персон

Коробова Елена Владимировна

Медицина
Коробова Елена Владимировна

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»

Окончила педиатрический факультет Казанского государственного медицинского института(1987 г.).

С 1988 по 1994 гг. — врач-педиатр в Лаишевской центральной районной больнице.
С 1994 по 2005 гг. — врач-инфекционист в Лаишевской центральной районной больнице.

С 2005 г. — главный врач Лаишевской центральной районной больницы.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422610, г. Лаишево, ул. О.Кошевого, 11
  • Телефон: +7(84378) 2-81-57
  • Email: Elena.Korobova@tatar.ru

Дата последнего обновления: 06.05.2018

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