Коробова Елена Владимировна
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»
Окончила педиатрический факультет Казанского государственного медицинского института(1987 г.).
С 1988 по 1994 гг. — врач-педиатр в Лаишевской центральной районной больнице.
С 1994 по 2005 гг. — врач-инфекционист в Лаишевской центральной районной больнице.
С 2005 г. — главный врач Лаишевской центральной районной больницы.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422610, г. Лаишево, ул. О.Кошевого, 11
- Телефон: +7(84378) 2-81-57
- Email: Elena.Korobova@tatar.ru
Дата последнего обновления: 06.05.2018