Зянгирова Светлана Талгатовна
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Казанский эндокринологический диспансер»
Образование:
Окончила лечебный факультет Казанского медицинского института (1982 г.), ординатуру КМУ (1984 г.)
Трудовая деятельность:
С 1983 по 1985 гг. — врач-эндокринолог РКБ, Казанского эндокринологического диспансера.
С 1985 г. — главный врач ГАУЗ «Казанский эндокринологический диспансер».
С 1985 г. — член правления ассоциации эндокринологов РТ.
С 1998 г. — главный внештатный эксперт — эндокринолог управления здравоохранения г. Казани.
Заслуженный врач Республики Татарстан.
Награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», почетными грамотами министерства здравоохранения РТ, управления здравоохранения г. Казани, Рескома профсоюза РТ, благодарностью министерства здравоохранения РТ, управления здравоохранения г. Казани, кабинета министров РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, г. Казань, ул. Седова, 3
- Телефон: +7(843) 295-15-24
- Email: Svetlana.Zyangirova@tatar.ru
Дата последнего обновления: 06.05.2018