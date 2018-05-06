Давлиев Газинур Давлетович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»
Родился в с. Тимершик Сабинского района ТАССР. Окончил Казанский медицинский институт (1982 г.).
С 1983 по 1985 гг. — хирург Ципьинской участковой больницы Балтасинского района РТ.
С 1985 по 1990 гг. — главный врач Ципьинской участковой больницы.
С мая 1990 г. — главный врач Балтасинской центральной районной больницы.
Заслуженный врач Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422250, п.г.т. Балтаси, ул. Ленина, 1
- Телефон: +7(84368) 2-61-93
- Email: Gazinur.Davliev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 06.05.2018