Список персон

Давлиев Газинур Давлетович

Медицина
Давлиев Газинур Давлетович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»

Родился в с. Тимершик Сабинского района ТАССР. Окончил Казанский медицинский институт (1982 г.).

С 1983 по 1985 гг. — хирург Ципьинской участковой больницы Балтасинского района РТ.
С 1985 по 1990 гг. — главный врач Ципьинской участковой больницы.
С мая 1990 г. — главный врач Балтасинской центральной районной больницы.

Заслуженный врач Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422250, п.г.т. Балтаси, ул. Ленина, 1
  • Телефон: +7(84368) 2-61-93
  • Email: Gazinur.Davliev@tatar.ru

Дата последнего обновления: 06.05.2018

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