Гизатуллин Ильнур Альфридович
Общая информация
Родился 13 мая 1969 года в Казани.
Спортивная карьера:
СК им. Урицкого — Итиль — Ак Барс (г. Казань)
Нефтяник (г. Альметьевск)
СКА (г. Свердловск
Нефтехимик (г. Нижнекамск)
ХК ЦСКА (г. Москва)
Блед (Словения), Нефтяник (г. Лениногорск), Химик (г. Воскресенск), Ариада (г. Волжск).
Тренерская карьера:
С 2009 по 2014 гг. — тренер Ариада-Акпарс Волжск, студенческая сборная России(Универсиада-2013).
С 2014 по 2017 гг. — тренер Лада (Тольятти).
С апреля 2017 г. — главный тренер хоккейной команды «Нефтяник».
Мастер спорта.
Чемпион России в составе ХК «Ак Барс» (1998 г.).
Серебряный призер чемпионата России (2000 г.).
Лучший тренер Высшей хоккейной лиги сезона (2012, 2013 гг.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, 60
- Телефон: +7(8553) 32-49-89
- Email: 324985@mail.ru
- Сайт: www.ahc-neftyanik.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018