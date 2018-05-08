Гизатуллин Ильнур Альфридович

Общая информация

Родился 13 мая 1969 года в Казани.

Спортивная карьера:

СК им. Урицкого — Итиль — Ак Барс (г. Казань)

Нефтяник (г. Альметьевск)

СКА (г. Свердловск

Нефтехимик (г. Нижнекамск)

ХК ЦСКА (г. Москва)

Блед (Словения), Нефтяник (г. Лениногорск), Химик (г. Воскресенск), Ариада (г. Волжск).

Тренерская карьера:

С 2009 по 2014 гг. — тренер Ариада-Акпарс Волжск, студенческая сборная России(Универсиада-2013).

С 2014 по 2017 гг. — тренер Лада (Тольятти).

С апреля 2017 г. — главный тренер хоккейной команды «Нефтяник».

Мастер спорта.

Чемпион России в составе ХК «Ак Барс» (1998 г.).

Серебряный призер чемпионата России (2000 г.).

Лучший тренер Высшей хоккейной лиги сезона (2012, 2013 гг.).

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