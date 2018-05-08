Список персон

Гизатуллин Ильнур Альфридович

Спорт
Гизатуллин Ильнур Альфридович

Общая информация

Родился 13 мая 1969 года в Казани.

Спортивная карьера:

СК им. Урицкого — Итиль — Ак Барс (г. Казань)

Нефтяник (г. Альметьевск)

СКА (г. Свердловск

Нефтехимик (г. Нижнекамск)

ХК ЦСКА (г. Москва)

Блед (Словения), Нефтяник (г. Лениногорск), Химик (г. Воскресенск), Ариада (г. Волжск).

Тренерская карьера:

С 2009 по 2014 гг. — тренер Ариада-Акпарс Волжск, студенческая сборная России(Универсиада-2013).
С 2014 по 2017 гг. — тренер Лада (Тольятти).
С апреля 2017 г. — главный тренер хоккейной команды «Нефтяник».

Мастер спорта.

Чемпион России в составе ХК «Ак Барс» (1998 г.).
Серебряный призер чемпионата России (2000 г.).
Лучший тренер Высшей хоккейной лиги сезона (2012, 2013 гг.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, 60
  • Телефон: +7(8553) 32-49-89
  • Email: 324985@mail.ru
  • Сайт: www.ahc-neftyanik.ru

Дата последнего обновления: 08.05.2018

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