Габдрахманов Рафаэль Хамзович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница»

Образование:

Окончил Самарский Государственный Медицинский Университет, лечебный факультет (2005 г.), Самарский военно — медицинский институт, лечебный факультет (2007 г.), Самарский военно — медицинский институт, интернатура по специальности «хирургия» (2008 г.).

Трудовая деятельность:

2008 — 2010 гг. — врач-хирург, командир операционно — перевязочного взвода, Служба в ВС РФ в в/ч 42 249 ОМедБ, г. Ковров.

С апреля по ноябрь 2010 г. — врач — хирург хирургического отделения, ГАУЗ ЦРБ г. Альметьевска.

2010 — 2014 гг. — заместитель главного врача по медицинской части, ГАУЗ ЦРБ г. Альметьевска.

2014- 2016 гг. — главный врач ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница».

2016 — 2017 гг. — главный врач ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница».



С мая 2017 г. — главный врач ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница».

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