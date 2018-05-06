Габдрахманов Рафаэль Хамзович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница»
Образование:
Окончил Самарский Государственный Медицинский Университет, лечебный факультет (2005 г.), Самарский военно — медицинский институт, лечебный факультет (2007 г.), Самарский военно — медицинский институт, интернатура по специальности «хирургия» (2008 г.).
Трудовая деятельность:
2008 — 2010 гг. — врач-хирург, командир операционно — перевязочного взвода, Служба в ВС РФ в в/ч 42 249 ОМедБ, г. Ковров.
С апреля по ноябрь 2010 г. — врач — хирург хирургического отделения, ГАУЗ ЦРБ г. Альметьевска.
2010 — 2014 гг. — заместитель главного врача по медицинской части, ГАУЗ ЦРБ г. Альметьевска.
2014- 2016 гг. — главный врач ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница».
2016 — 2017 гг. — главный врач ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница».
С мая 2017 г. — главный врач ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423461, г. Альметьевск, пр-кт. Строителей, 30/1
- Телефон: +7(8553) 33-75-86
Дата последнего обновления: 06.05.2018