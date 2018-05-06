Список персон

Галиуллин Ильсур Илгизович

Медицина
Галиуллин Ильсур Илгизович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Тюлячинская центральная районная больница»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия» (1984 г.).

Трудовая деятельность:

1984 — 1985 гг. — интернатура на базе Детской республиканской клинической больницы Минздрава ТАССР по специальности «педиатрия».
1985 — 1986 гг. — врач педиатр в Старо-Икшурминской участковой больнице Сабинского района.
1987 — 1993 гг. — врач педиатр Тюлячинской участковой больницы.
С 1993 г. — главный врач ГАУЗ «Тюлячинская центральная районная больница».

Заслуженный врач РТ, врач высшей категории.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422080, с. Тюлячи, ул. Ленина, 35
  • Телефон: +7(84360) 2-12-72
  • Email: Tulachi.CRB@tatar.ru

Дата последнего обновления: 06.05.2018

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