Галиуллин Ильсур Илгизович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Тюлячинская центральная районная больница»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия» (1984 г.).
Трудовая деятельность:
1984 — 1985 гг. — интернатура на базе Детской республиканской клинической больницы Минздрава ТАССР по специальности «педиатрия».
1985 — 1986 гг. — врач педиатр в Старо-Икшурминской участковой больнице Сабинского района.
1987 — 1993 гг. — врач педиатр Тюлячинской участковой больницы.
С 1993 г. — главный врач ГАУЗ «Тюлячинская центральная районная больница».
Заслуженный врач РТ, врач высшей категории.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422080, с. Тюлячи, ул. Ленина, 35
- Телефон: +7(84360) 2-12-72
- Email: Tulachi.CRB@tatar.ru
Дата последнего обновления: 06.05.2018