Багаутдинов Тальгат Валиахматович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Арская центральная районная больница»
Образование:
Окончил стоматологический факультет Казанского государственного медицинского университета (1984 г.).
Трудовая деятельность:
До 1989 г. — военный врач, служба в Советской Армии.
С 1989 по 1999 гг. — главный врач Новокинерской участковой больницы.
С 1999 г. — главный врач ГАУЗ «Арская центральная районная больница».
Отличник здравоохранения России, заслуженный работник здравоохранения РТ, врач-организатор здравоохранения высшей категории.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422000, г. Арск, ул. Комсомольская, 32
- Телефон: +7(84366) 3-11-03
Дата последнего обновления: 06.05.2018