Список персон

Багаутдинов Тальгат Валиахматович

Медицина
Багаутдинов Тальгат Валиахматович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Арская центральная районная больница»

Образование:

Окончил стоматологический факультет Казанского государственного медицинского университета (1984 г.).

Трудовая деятельность:

До 1989 г. — военный врач, служба в Советской Армии.
С 1989 по 1999 гг. — главный врач Новокинерской участковой больницы.
С 1999 г. — главный врач ГАУЗ «Арская центральная районная больница».

Отличник здравоохранения России, заслуженный работник здравоохранения РТ, врач-организатор здравоохранения высшей категории.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422000, г. Арск, ул. Комсомольская, 32
  • Телефон: +7(84366) 3-11-03

Дата последнего обновления: 06.05.2018

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