Ахметшин Рустам Раисович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» (2009 г.), интернатуру в Казанском государственном медицинском университете по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» (2010 г.).

Трудовая деятельность:

С 2010 по 2014 гг. — начальник отдела детского питания ГАУ РТ «Диспетчерский центр МЗ РТ».

С 2014 по 2017 гг. — заместитель главного врача по клинико-экспертной работе в ГАУЗ «Клиника медицинского университета».



С сентября 2017 г. — главный врач ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница».

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