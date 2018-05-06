Ахметшин Рустам Раисович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» (2009 г.), интернатуру в Казанском государственном медицинском университете по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» (2010 г.).
Трудовая деятельность:
С 2010 по 2014 гг. — начальник отдела детского питания ГАУ РТ «Диспетчерский центр МЗ РТ».
С 2014 по 2017 гг. — заместитель главного врача по клинико-экспертной работе в ГАУЗ «Клиника медицинского университета».
С сентября 2017 г. — главный врач ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423060, п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина, 41
- Телефон: +7(84344) 2-89-34
- Email: Rustam.Ahmetshin@tatar.ru
Дата последнего обновления: 06.05.2018