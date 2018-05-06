Список персон

Ахметшин Рустам Раисович

Медицина
Ахметшин Рустам Раисович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» (2009 г.), интернатуру в Казанском государственном медицинском университете по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» (2010 г.).

Трудовая деятельность:

С 2010 по 2014 гг. — начальник отдела детского питания ГАУ РТ «Диспетчерский центр МЗ РТ».
С 2014 по 2017 гг. — заместитель главного врача по клинико-экспертной работе в ГАУЗ «Клиника медицинского университета».

С сентября 2017 г. — главный врач ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423060, п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина, 41
  • Телефон: +7(84344) 2-89-34
  • Email: Rustam.Ahmetshin@tatar.ru

Дата последнего обновления: 06.05.2018

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