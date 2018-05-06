Список персон

Ахметзянов Шафкать Гарифзянович

Медицина
Ахметзянов Шафкать Гарифзянович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница»

Родился в с. Морты Елабужского района. Окончил стоматологический факультет Казанского медицинского института (1984 г.).

Трудовая деятельность:

В 1982 г. — медбрат терапевтического отделения МСЧ завода «Электроприбор» г. Казани.
1984 — 1985 гг. — врач-интерн по специальности «стоматология» в Елабужской ЦРБ.
1985 — 1998 гг. — врач-стоматолог Елабужской специальной средней школы милиции ЕЦРБ.
1999 — 2006 гг. — главный врач Мортовской участковой больницы.
С 2006 г. — главный врач Елабужской ЦРБ.

Заслуженный врач Республики Татарстан (2007 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423603, г. Елабуга, пр-т Нефтяников, 57
  • Телефон: +7(85557) 7-13-03

Дата последнего обновления: 06.05.2018

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