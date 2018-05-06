Ахмедов Габибулла Багамаевич
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница»
Образование:
Окончил Дагестанский медицинский институт (1984 г.).
Трудовая деятельность:
1984 — 1985 гг. — медбрат гастроэнтерологического отделения Республиканской клинической больницы г. Махачкалы.
1985 — 1992 гг. — врач-интерн по хирургии Елабужской центральной районной больницы, врач-хирург Менделеевской центральной районной больницы.
1992 — 2001 гг. — заведующий хирургическим отделением Менделеевской центральной районной больницы.
2001 — 2009 гг. — главный врач Менделеевской центральной районной больницы.
2009 — 2012 гг. — главный врач Станции скорой медицинской помощи г. Воронежа.
С ноября 2012 г. — главный врач ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница».
Заслуженный врач Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423575, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 9
- Телефон: +7(8555) 24-40-00
Дата последнего обновления: 06.05.2018