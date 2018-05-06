Амеров Рим Рифович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Заинская центральная районная больница»
Образование
Окончил Военно-медицинскую академии им. Кирова в г. Санкт-Петербурге по специальности «лечебное дело» (1994 г.).
Трудовая деятельность:
1994 — 1997 гг. — ординатор, начальник хирургического отделения 75 ВМЛ(Северный ВМФ).
1997 по 1999 гг. — начальник хирургического отделения госпиталя в г. Полярный(Северный ВМФ).
1999 — 2007 гг. — врач-уролог ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ».
2007 — 2013 гг. — заместитель главного врача по району и медобслуживанию населения ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ».
2013 — 2015 гг. — врач-уролог «Лениногорская ЦРБ».
С марта 2015 г. — главный врач ГАУЗ «Заинская центральная районная больница».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423520, г. Заинск, ул. Комсомольская, 52
- Телефон: +7(85558) 3-79-60
- Email: Rim.Amerov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 06.05.2018