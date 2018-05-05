Алиуллин Алмаз Альфридович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Апастовская центральная районная больница»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «медико-профилактическое дело» (2010 г.), интернатуру по специальности «общая гигиена» (2011 г.), магистратуру кафедры анатомии, физиологии и охраны здоровья человека Института физической культуры и восстановительной медицины КФУ (2013 г.).

Трудовая деятельность:

2011 по 2012 гг. — медицинский представитель в ЗАО «Сандоз».

2012 по 2013 гг. — региональный представитель ООО «Актавис».

2013 г. — сотрудник кафедры организации здравоохранения КГМА, врач-методист ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ».

С 2013 по 2017 гг. — заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения в ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ».

С июля 2017 г. — главный врач ГАУЗ «Апастовская центральная районная больница».

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