Алиуллин Алмаз Альфридович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Апастовская центральная районная больница»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «медико-профилактическое дело» (2010 г.), интернатуру по специальности «общая гигиена» (2011 г.), магистратуру кафедры анатомии, физиологии и охраны здоровья человека Института физической культуры и восстановительной медицины КФУ (2013 г.).
Трудовая деятельность:
2011 по 2012 гг. — медицинский представитель в ЗАО «Сандоз».
2012 по 2013 гг. — региональный представитель ООО «Актавис».
2013 г. — сотрудник кафедры организации здравоохранения КГМА, врач-методист ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ».
С 2013 по 2017 гг. — заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения в ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ».
С июля 2017 г. — главный врач ГАУЗ «Апастовская центральная районная больница».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422350, РТ, пгт. Апастово, ул. Красноармейская, 93
- Телефон: +7(84376) 2-12-71
- Email: Aliullin.Almaz@tatar.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018