Алексеев Глеб Викторович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Бавлинская центральная районная больница»

Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» (1987 г.).

Трудовая деятельность:

1987 — 1988 гг. — интернатура в горбольнице № 6 г. Казани.

1988 — 1990 гг. — врач цеховой терапевт поликлиники № 6 г. Казани.

1990 — 1992 гг. — ординатура в Казанском государственном медицинском институте.

1992 — 1999 гг. — врач-кардиолог Казанского центра сердечно-сосудистой хирургии.

1999 — 2004 гг. — врач-терапевт Межрегионального клинико-диагностического центра.

2004 — 2009 гг. — зам. генерального директора Межрегионального клинико-диагностического центра.

2009 — 2010 гг. — директор Республиканского центра медицины катастроф.

2010 — 2012 гг. — первый заместитель главного врача РКБ.

С мая 2012 г. — главный врач Бавлинской ЦРБ.

Награжден почетными грамотами Министерства здравоохранения Республики Татарстан (2000, 2004, 2009, 2014 гг.), главы Бавлинского муниципального района(2014 г.), медалью МЧС «За содружество во имя спасения» (2011 г.).

Заслуженный врач Республики Татарстан (2009 г.).

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