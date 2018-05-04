Минакова Елена Анатольевна
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, доцент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ
Окончила Казанский Государственный Университет, экологический факультет (2000 г.), Отделение дополнительного образования (2000 г.). Свободно владеет английским языком. Является руководителем регионального отделения в РТ Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры».
Трудовая деятельность:
1999 — 2000 гг. — учитель биологии.
2003 — 2004 гг. — администратор в ООО «Денталюкс».
В 2004 г. — ассистент кафедры биоэкологии в Казанском педагогическом университете.
С 2005 г. — старший преподаватель кафедры биоэкологии Казанского педагогического университета.
С 2004 по 2006 гг. — ученый секретарь Научного совета по экологии при президиуме Академии Наук РТ.
С 2006 по 2015 гг. — член Общественной палаты РТ.
С 2006 г. — член Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов РТ.
С 2014 г. — помощник депутата Государственного совета Республики Татарстан(комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике).
С 2016 г. — внештатный эксперт министерства экологии и природных ресурсов РТ.
С 2018 г. — депутат Государственного совета Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, 74, Учебное здание №27
- Телефон: +7(843) 236-81-16
- Email: elena.minakova@kpfu.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018