Минакова Елена Анатольевна

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, доцент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ

Окончила Казанский Государственный Университет, экологический факультет (2000 г.), Отделение дополнительного образования (2000 г.). Свободно владеет английским языком. Является руководителем регионального отделения в РТ Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры».

Трудовая деятельность:

1999 — 2000 гг. — учитель биологии.

2003 — 2004 гг. — администратор в ООО «Денталюкс».

В 2004 г. — ассистент кафедры биоэкологии в Казанском педагогическом университете.

С 2005 г. — старший преподаватель кафедры биоэкологии Казанского педагогического университета.

С 2004 по 2006 гг. — ученый секретарь Научного совета по экологии при президиуме Академии Наук РТ.

С 2006 по 2015 гг. — член Общественной палаты РТ.

С 2006 г. — член Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов РТ.

С 2014 г. — помощник депутата Государственного совета Республики Татарстан(комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике).

С 2016 г. — внештатный эксперт министерства экологии и природных ресурсов РТ.



С 2018 г. — депутат Государственного совета Республики Татарстан.

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