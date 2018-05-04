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Хуснутдинов Мухамeтвалей Гумирович

Гос. ведомства
Хуснутдинов Мухамeтвалей Гумирович Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.Губкина.

Трудовая деятельность:

Заместитель генерального директора ОАО «РИТЭК» — директор ТПП «ТАТРИТЭКНЕФТЬ».
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Академик Международной академии информатизации.
Заслуженный работник транспорта РТ.

Награжден медалью «300 лет Российскому флоту».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423190, РТ, с. Новошешминск, ул. Советская, 80
  • Телефон: +7(84345) 2-45-00
  • Email: farakhieva@list.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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