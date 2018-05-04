Хуснутдинов Мухамeтвалей Гумирович
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.Губкина.
Трудовая деятельность:
Заместитель генерального директора ОАО «РИТЭК» — директор ТПП «ТАТРИТЭКНЕФТЬ».
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Академик Международной академии информатизации.
Заслуженный работник транспорта РТ.
Награжден медалью «300 лет Российскому флоту».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423190, РТ, с. Новошешминск, ул. Советская, 80
- Телефон: +7(84345) 2-45-00
- Email: farakhieva@list.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018