Садыкова Разия Габдулахатовна
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Окончила Казанский государственный медицинский институт по специальности «педиатр» (1982 г.).
Трудовая деятельность:
1982 — 1983 гг. — врач-интерн детской больницы № 2.
1983 — 1986 гг. — врач-педиатр Высокогорской центральной районной больницы.
1986 — 1990 гг. — ординатор, аспирант кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения Казанского государственного медицинского института.
1990 — 1997 гг. — ведущий, главный референт по здравоохранению секретариата премьер-министра РТ.
1997 — 2000 гг. — генеральный директор ГУП «ОРП Татарстанфармация».
2000 — 2004 гг. — директор Республиканского центра профилактики наркотизации населения при Кабинете Министров РТ.
С января 2004 г. — начальник отдела координации антинаркотической работы Кабинета Министров РТ.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Доктор медицинских наук, автор научных трудов.
Заслуженный работник здравоохранения РФ.
Заслуженный врач Республики Татарстан.
Награждена медалями «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд», «За содействие органам наркоконтроля».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: +7(843) 236-51-20
- Email: Raziya.Sadykova@tatar.ru
Дата последнего обновления: 03.05.2018