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Садыкова Разия Габдулахатовна

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Садыкова Разия Габдулахатовна Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Окончила Казанский государственный медицинский институт по специальности «педиатр» (1982 г.).

Трудовая деятельность:

1982 — 1983 гг. — врач-интерн детской больницы № 2.
1983 — 1986 гг. — врач-педиатр Высокогорской центральной районной больницы.
1986 — 1990 гг. — ординатор, аспирант кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения Казанского государственного медицинского института.
1990 — 1997 гг. — ведущий, главный референт по здравоохранению секретариата премьер-министра РТ.
1997 — 2000 гг. — генеральный директор ГУП «ОРП Татарстанфармация».
2000 — 2004 гг. — директор Республиканского центра профилактики наркотизации населения при Кабинете Министров РТ.
С января 2004 г. — начальник отдела координации антинаркотической работы Кабинета Министров РТ.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Доктор медицинских наук, автор научных трудов.
Заслуженный работник здравоохранения РФ.
Заслуженный врач Республики Татарстан.

Награждена медалями «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд», «За содействие органам наркоконтроля».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
  • Телефон: +7(843) 236-51-20
  • Email: Raziya.Sadykova@tatar.ru

Дата последнего обновления: 03.05.2018

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