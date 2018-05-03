Рахматуллин Рауиль Шайдаулатович
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Родился в д. Новый Сардек Кукморского района Татарской АССР. Окончил Тукаевский сельскохозяйственный техникум по специальности «зоотехник» (1971 г.), Казанский ветеринарный институт им. Н.Э. Баумана по специальности «зооинженер» (1988 г.).
Трудовая деятельность:
1973 — 1975 гг. — зоотехник колхоза «Коммунизмга» Кукморского района Татарской АССР.
1975 — 1982 гг. — главный зоотехник колхоза «Россия» Кукморского района Татарской АССР.
1982 — 1991 гг. — председатель колхоза «Интернационал» Кукморского района Татарской АССР.
1991 — 2005 гг. — директор филиала ОАО «Татарстан сэтэ» — Кукморского маслодельно-молочного комбината.
2005 — 2006 гг. — глава администрации Кукморского района РТ.
2006 — 2014 гг. — глава муниципального образования «Кукморский муниципальный район».
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва.
Член Всероссийской политической партии «Единая Россия», секретарь политсовета Кукморского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан.
Награжден медалями «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан».
Женат, воспитывает дочь.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: +7(843) 267-64-21
- Email: Rauil.Rahmatulin@tatar.ru
Дата последнего обновления: 03.05.2018