Удельнов Николай Николаевич
Общая информация
Родился в г. Набережные Челны.
Образование:
2005 г. — Камский государственный политехнический институт по специальности «машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов».
Трудовая деятельность:
2005 — 2006 гг. — инженер-технолог третьей категории; технологическое бюро описания узлов мсп и сборки отдел анализа эффективности средств производства автомобильный завод ОАО «КАМАЗ».
2006 — 2007 гг. — заместитель начальника цеха по технологической части; цех сборки мелкосерийных партий автомобилей автомобильный завод ОАО «КАМАЗ».
2007 — 2005 гг. — сменный заместитель начальника цеха по производству; цех сборки мелкосерийных партий автомобилей автомобильный завод ОАО «КАМАЗ».
2008 г. — начальник цеха, цех сборки мелкосерийных партий автомобилей автомобильный завод ОАО «КАМАЗ».
2008 — 2012 гг. — главный диспетчер ОАО «КАМАЗ»; департамент управления производством ОАО «КАМАЗ».
2012 — 2016 гг. — заместитель директора департамента по предварительной проработке и приему заказа; департамент управления производством ОАО «КАМАЗ».
2016 — 2018 гг. — заместитель директора автомобильного завода по специальной технике, ПАО «КАМАЗ».
Со 2 февраля 2018 г. — директор автомобильного завода ПАО «КАМАЗ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423827, РТ, г. Набережные Челны, просп. Автозаводский, 2
- Телефон: +7(800) 555-00-99
- Email: callcentre@kamaz.org
Дата последнего обновления: 05.05.2018