Саляхов Джамиль Джаудатович
Общая информация
Родился в Казани.
Образование:
1993 г. — Казанское высшее танковое училище (1993 г.),
2003 г. — Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «экономика, государственные финансы и государственное управление».
Трудовая деятельность:
До 2001 года — директор ООО «ТД „Сантехприбор“.
С августа 2001 г. — генеральный директор ООО „Казанский завод силикатных стеновых материалов“.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420036, г. Казань, ул. Тэцевская, 3
- Телефон: +7(843) 571-92-31
Дата последнего обновления: 05.05.2018