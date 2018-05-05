Список персон

Саляхов Джамиль Джаудатович

Промышленность

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

1993 г. — Казанское высшее танковое училище (1993 г.),

2003 г. — Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «экономика, государственные финансы и государственное управление».

Трудовая деятельность:

До 2001 года — директор ООО «ТД „Сантехприбор“.

С августа 2001 г. — генеральный директор ООО „Казанский завод силикатных стеновых материалов“.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420036, г. Казань, ул. Тэцевская, 3
  • Телефон: +7(843) 571-92-31

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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