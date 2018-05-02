Мезикова Ильсоя Хаматовна
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Окончила Казанский государственный педагогический институт по специальности «история и английский язык».
Трудовая деятельность:
Директор Нижнекамского филиала Института экономики, управления и права.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Член партии «Единая Россия». Член депутатской группы «Татарстан — Новый век» — «Татарстан — Яна гасыр».
Член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике.
Награждена нагрудным знаком Российской Федерации «За достижения в культуре», нагрудным знаком Республики Татарстан «За заслуги в образовании», медалью «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423578, РТ, г. Нижнекамск, ул. Студенческая, 9
- Телефон: +7(8555) 36-47-12
- Email: mezikova@nzh.ieml.ru
Дата последнего обновления: 02.05.2018