Список персон

Мезикова Ильсоя Хаматовна

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Мезикова Ильсоя Хаматовна

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Окончила Казанский государственный педагогический институт по специальности «история и английский язык».

Трудовая деятельность:

Директор Нижнекамского филиала Института экономики, управления и права.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Член партии «Единая Россия». Член депутатской группы «Татарстан — Новый век» — «Татарстан — Яна гасыр».
Член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике.

Награждена нагрудным знаком Российской Федерации «За достижения в культуре», нагрудным знаком Республики Татарстан «За заслуги в образовании», медалью «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423578, РТ, г. Нижнекамск, ул. Студенческая, 9
  • Телефон: +7(8555) 36-47-12
  • Email: mezikova@nzh.ieml.ru

Дата последнего обновления: 02.05.2018

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