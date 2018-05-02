Колыгин Николай Васильевич
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Окончил Лениногорский нефтяной техникум по специальности «техник-буровик».
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан.
Член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике.
Почетный нефтяник Минтопэнерго РФ. Мастер ООО «Бурение» Альметьевского управления буровых работ.
Награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалью «В память 1000 — летия Казани».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: +7(8553) 37-11-62
- Email: afppl@bk.ru
Дата последнего обновления: 02.05.2018