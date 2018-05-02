Гимадеев Илдар Шамилович
Общая информация
Генеральный директор ООО «Органик Групп», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Окончил Казанский государственный сельскохозяйственный институт им. М. Горького по специальности инженер-механик.
Трудовая деятельность:
С 2015 г. — генеральный директор ООО «Органик Групп».
С 2017 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан, почетный работник АПК России.
Награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалями «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», золотой медалью «За вклад в развитие АПК» МСХ РФ, почетной грамотой МСХ РФ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423970, с. Муслюмово, ул. Кооперативная, 245
- Email: gimadeev_ildar@mail.ru
Дата последнего обновления: 02.05.2018