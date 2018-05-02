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Гимадеев Илдар Шамилович

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Гимадеев Илдар Шамилович Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Генеральный директор ООО «Органик Групп», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Окончил Казанский государственный сельскохозяйственный институт им. М. Горького по специальности инженер-механик.

Трудовая деятельность:

С 2015 г. — генеральный директор ООО «Органик Групп».
С 2017 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан, почетный работник АПК России.

Награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалями «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», золотой медалью «За вклад в развитие АПК» МСХ РФ, почетной грамотой МСХ РФ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423970, с. Муслюмово, ул. Кооперативная, 245
  • Email: gimadeev_ildar@mail.ru

Дата последнего обновления: 02.05.2018

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