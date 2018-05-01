Воропаева Татьяна Васильевна
Общая информация
Депутат Государственного совета РТ пятого созыва
Родилась в г. Жигулевск Куйбышевской области. Окончила филологический факультет Елабужского государственного педагогического института (1976 г.).
Трудовая деятельность:
1971 — 1972 гг. — воспитатель детского сада «Дружная семейка», г. Заинск.
1976 — 1978 гг. — освобожденный секретарь комитета комсомола Елабужского педагогического института.
1978 — 1985 гг. — секретарь Заинского ГК комсомола.
1985 — 1994 гг. — преподаватель истории СПТУ № 98.
1994 — 2002 гг. — директор Профессионального лицея № 98.
2002 — 2004 гг. — руководитель аппарата администрации Заинского района и г. Заинск.
2004 — 2006 гг. — первый заместитель главы администрации Заинского района и г. Заинск.
2006 — 2008 гг. — руководитель исполнительного комитета Заинского муниципального района.
2008 — 2014 гг. — глава Заинского муниципального района.
С сентября 2014 г. — депутат Государственного совета Республики Татарстан 5-го созыва.
Секретарь Политсовета Заинского местного отделения ВПП «Единая Россия».
Почётный работник общего образования РФ. Заслуженный учитель РТ (2003 г.).
Награждена медалями «Отличник народного просвещения» (1994 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За доблестный труд» (2008 г.), «За укрепление боевого содружества» (2009 г.), «За заслуги в развитии динамовского движения в Республике Татарстан» (2010 г.).
Замужем, воспитывает двоих детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, РТ, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: +7(843) 267-64-61
- Email: social@gossov.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 01.05.2018