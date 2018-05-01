Воропаева Татьяна Васильевна

Общая информация

Депутат Государственного совета РТ пятого созыва

Родилась в г. Жигулевск Куйбышевской области. Окончила филологический факультет Елабужского государственного педагогического института (1976 г.).

Трудовая деятельность:

1971 — 1972 гг. — воспитатель детского сада «Дружная семейка», г. Заинск.

1976 — 1978 гг. — освобожденный секретарь комитета комсомола Елабужского педагогического института.

1978 — 1985 гг. — секретарь Заинского ГК комсомола.

1985 — 1994 гг. — преподаватель истории СПТУ № 98.

1994 — 2002 гг. — директор Профессионального лицея № 98.

2002 — 2004 гг. — руководитель аппарата администрации Заинского района и г. Заинск.

2004 — 2006 гг. — первый заместитель главы администрации Заинского района и г. Заинск.

2006 — 2008 гг. — руководитель исполнительного комитета Заинского муниципального района.

2008 — 2014 гг. — глава Заинского муниципального района.

С сентября 2014 г. — депутат Государственного совета Республики Татарстан 5-го созыва.

Секретарь Политсовета Заинского местного отделения ВПП «Единая Россия».

Почётный работник общего образования РФ. Заслуженный учитель РТ (2003 г.).

Награждена медалями «Отличник народного просвещения» (1994 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За доблестный труд» (2008 г.), «За укрепление боевого содружества» (2009 г.), «За заслуги в развитии динамовского движения в Республике Татарстан» (2010 г.).

Замужем, воспитывает двоих детей.

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