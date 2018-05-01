Власов Валерий Александрович
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Родился в Казани. Окончил Казанский авиационный институт по специальности «радиоинженер» (1976 г.). Владеет английским языком.
Трудовая деятельность:
1976 — 1977 гг. — инженер Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова.С 1977 — 1979 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1979 — 1981 гг. — инженер Казанского авиационного производственного объединения им. С.П.Горбунова.
1981 — 1996 гг. — инспектор, старший инспектор, начальник отделения, начальник подотдела, начальник отдела военно-мобилизационной работы и гражданской обороны МВД РТ.
1996 — 1997 гг. — министр по чрезвычайным ситуациям РТ.
1997 — 2005 гг. — министр по делам ГО и ЧС РТ.
2005 — 2007 гг. — начальник Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РТ.
2007 — 2009 гг. — начальник Приволжско-Уральского регионального центра МЧС России.
2009 — 2010 гг. — министр лесного хозяйства Республики Татарстан.
2010 — 2014 гг. — секретарь Совета безопасности Республики Татарстан.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Кандидат технических наук по специальности. Воинское звание — генерал-лейтенант.
Награжден Орденом Почета (2002 г.), медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За доблестный труд» (2007 г.), почетной грамотой РТ (2003 г.), именным огнестрельным и холодным оружием, ведомственными наградами МЧС России.
Женат, воспитывает сына и дочь.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, Кремль
- Телефон: +7(843) 267-64-21
- Email: Valeriy.Vlasov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 01.05.2018