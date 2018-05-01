Владимирова Ксения Андреевна

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родилась 03 июня 1987 года в г. Казань



2002-2006 гг. — Казанский автотранспортный техникум им. А. П. Обыденнова — Организация перевозок и управление движением на автомобильном транспорте

2006-2012 гг. — Казанский государственный национальный технологический университет — Государственное и муниципальное управление

2012-2014 гг. — магистратура Казанский государственный национальный технологический университет — Государственное и муниципальное управление (городское хозяйство)



2006 — 2012 гг. — Казанский автотранспортный техникум — Воспитатель (Организатор внеклассной работы), преподаватель социологии, политологии, менеджмента.



2012 г. по настоящее время — Руководитель штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»

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