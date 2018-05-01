Список персон

Владимирова Ксения Андреевна

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Владимирова Ксения Андреевна Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родилась 03 июня 1987 года в г. Казань

2002-2006 гг. — Казанский автотранспортный техникум им. А. П. Обыденнова — Организация перевозок и управление движением на автомобильном транспорте
2006-2012 гг. — Казанский государственный национальный технологический университет — Государственное и муниципальное управление
2012-2014 гг. — магистратура Казанский государственный национальный технологический университет — Государственное и муниципальное управление (городское хозяйство)

2006 — 2012 гг. — Казанский автотранспортный техникум — Воспитатель (Организатор внеклассной работы), преподаватель социологии, политологии, менеджмента.

2012 г. по настоящее время — Руководитель штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420124, г. Казань, ул. Четаева, 50
  • Телефон: +7(843) 264-42-15, +7(843) 238-59-89
  • Email: kseniya.wladimirova@yandex.ru

Дата последнего обновления: 01.05.2018

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