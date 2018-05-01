Бакова Ирина Николаевна
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, директор МБОУ «Гимназия №102 им. М.С.Устиновой»
Образование:
1995г. — Казанский государственный педагогический университет по специальности «учитель начальных классов»
Трудовая деятельность:
1993- 1995 гг. — учитель начальных классов СОШ № 133 Московского района г. Казани.
1995 — 2002 гг. — учитель начальных классов СОШ № 162 «Озарение» Московского района г. Казани, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
2008 — 2010 гг. — директор СОШ № 120 с углублением отдельных предметов Московского района г. Казани.
2010 по 2011 гг. — заместитель главы администрации Московского района. Администрация Московского района.
2011 -2012 гг. — директор школы № 120 с углублением отдельных предметов Московского района г. Казани.
2012 г. — директор МБОУ «Гимназия № 102 им. М.С.Устиновой».
октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420095, г. Казань, ул. Усманова, 30
- Телефон: +7(843) 555-33-70
- Email: G102.kzn@tatar.ru
Дата последнего обновления: 01.05.2018