Бакова Ирина Николаевна

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, директор МБОУ «Гимназия №102 им. М.С.Устиновой»

Образование:

1995г. — Казанский государственный педагогический университет по специальности «учитель начальных классов»

Трудовая деятельность:

1993- 1995 гг. — учитель начальных классов СОШ № 133 Московского района г. Казани.

1995 — 2002 гг. — учитель начальных классов СОШ № 162 «Озарение» Московского района г. Казани, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

2008 — 2010 гг. — директор СОШ № 120 с углублением отдельных предметов Московского района г. Казани.

2010 по 2011 гг. — заместитель главы администрации Московского района. Администрация Московского района.

2011 -2012 гг. — директор школы № 120 с углублением отдельных предметов Московского района г. Казани.

2012 г. — директор МБОУ «Гимназия № 102 им. М.С.Устиновой».

октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

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