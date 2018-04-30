Беляков Тимур Владимирович

Общая информация

Адвокат адвокатской конторы «Харина и партнеры», депутат Казанской городской Думы

Родился 17 апреля 1967 г. в г.Раквере (Эстонская ССР)

Образование:

1986-1988 г. — служба в рядах Советской Армии;

1988-1991 — командир рабочего отряда содействия милиции при Бауманском РУВД г.Казани;

В 1991 г. — окончил Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция»;

Трудовая деятельность:

1991-1996 гг. – служба в органах МВД РТ;

1996-1997 гг. – помощник председателя правления АСО «Астрополис»;

С 1997 года – адвокат адвокатской конторы «Харина и партнеры».

Женат, воспитывает двух дочерей.

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