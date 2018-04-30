Беляков Тимур Владимирович
Общая информация
Адвокат адвокатской конторы «Харина и партнеры», депутат Казанской городской Думы
Родился 17 апреля 1967 г. в г.Раквере (Эстонская ССР)
Образование:
1986-1988 г. — служба в рядах Советской Армии;
1988-1991 — командир рабочего отряда содействия милиции при Бауманском РУВД г.Казани;
В 1991 г. — окончил Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция»;
Трудовая деятельность:
1991-1996 гг. – служба в органах МВД РТ;
1996-1997 гг. – помощник председателя правления АСО «Астрополис»;
С 1997 года – адвокат адвокатской конторы «Харина и партнеры».
Женат, воспитывает двух дочерей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 30.04.2018