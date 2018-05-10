Насибуллин Марат Галимуллович
Общая информация
Родился в пос. Бавлы, ТАССР.
Образование:
Московский автомобильно-дорожный институт.
Трудовая деятельность:
Автослесарь НГДУ «Елховнефтъ»,
Механик автобазы предприятия «Татнефтепроводстрой»
Инженер ПНУ «Союзгазмашремонт»
Старший инженер отдела главного механика Альметьевского трубного завода
Заместитель начальника управления треста «Юганскнефтестрой»
И.о. начальника УПТК треста «Таткомплектмонтаж»
Заместитель директора по общим вопросам АЭС
Директором ПКП «Айна».
С 1997 г. — генеральный директор ЗАО «Предприятие Кара Алтын».
Награжден почетными грамотами Республики Татарстан, администрации Альметьевского района и города Альметьевска, серебряным знаком «Горняк России», почетным знаком «Лидер Российской экономики 2003 года».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, г. Альметьевск, ул. Базовая, 24
- Телефон: +7(8553) 25-92-33
- Email: admin@kazaaltyn.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018