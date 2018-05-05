Список персон

Карякин Юрий Павлович

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родился в г. Екатеринбург Свердловской области.

Образование:

2005 г. — Казанский государственный технический университет им. Туполева по специальности «Инженерная защита окружающей среды».

Трудовая деятельность:

2005 по 2006 гг. — менеджер по развитию рынка АО «Казанский жировой комбинат».

2008 по 2014 гг. — заместитель начальника отдела маркетингового анализа, начальник отдела маркетингового анализа, начальник отдела исследований и маркетинга, заместитель директора по маркетингу, директор по маркетингу АО «Казанский жировой комбинат».

2014 по 2017 гг. — директор по продажам и маркетингу предприятия «Нэфис-Биопродукт».

С октября 2017 г. — генеральный директор АО «Нэфис-Биопродукт».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. Тукая, 152
  • Телефон: +7 (843) 277-40-48
  • Сайт: www.mrricco.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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