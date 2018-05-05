Карякин Юрий Павлович
Общая информация
Родился в г. Екатеринбург Свердловской области.
Образование:
2005 г. — Казанский государственный технический университет им. Туполева по специальности «Инженерная защита окружающей среды».
Трудовая деятельность:
2005 по 2006 гг. — менеджер по развитию рынка АО «Казанский жировой комбинат».
2008 по 2014 гг. — заместитель начальника отдела маркетингового анализа, начальник отдела маркетингового анализа, начальник отдела исследований и маркетинга, заместитель директора по маркетингу, директор по маркетингу АО «Казанский жировой комбинат».
2014 по 2017 гг. — директор по продажам и маркетингу предприятия «Нэфис-Биопродукт».
С октября 2017 г. — генеральный директор АО «Нэфис-Биопродукт».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Тукая, 152
- Телефон: +7 (843) 277-40-48
- Сайт: www.mrricco.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018