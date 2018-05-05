Ильин Сергей Валерьевич
Общая информация
Родился в г. Вичуга Ивановской области.
Образование:
1979 г. — Ивановский энергетический институт по специальности «технология машиностроения».
Трудовая деятельность:
1979 по 2004 гг. — мастер, заместитель начальника цеха по производству, начальник цеха, начальник производственно-технического управления машиностроения, начальник машиностроительного производства, заместитель генерального директора — директор по производству, заместитель директора по производству и маркетингу ОАО «Зеленодольский завод им. Горького».
2004 по 2009 гг. — генеральный директор ОАО «Зеленодольский завод им. Горького».
С 2009 г. — председатель Совета директоров ОАО «Зеленодольский завод им. Горького», советник генерального директора.
Награжден медалями «За заслуги перед Отечеством» второй степени (1995 г.), «300 лет Российскому Флоту» (1996 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За отличие в морской деятельности» Морской коллегии при Правительстве РФ (2008 г.), почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ (2008 г.).
Удостоен звания «Человек — Золотое сердце» (2005 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: 422546, РТ, г. Зеленодольск, ул. Заводская, 5
- Телефон: +7(84371) 57-610
- Сайт: zdship@nimp.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018