Ильин Сергей Валерьевич

Общая информация

Родился в г. Вичуга Ивановской области.

Образование:

1979 г. — Ивановский энергетический институт по специальности «технология машиностроения».

Трудовая деятельность:

1979 по 2004 гг. — мастер, заместитель начальника цеха по производству, начальник цеха, начальник производственно-технического управления машиностроения, начальник машиностроительного производства, заместитель генерального директора — директор по производству, заместитель директора по производству и маркетингу ОАО «Зеленодольский завод им. Горького».

2004 по 2009 гг. — генеральный директор ОАО «Зеленодольский завод им. Горького».

С 2009 г. — председатель Совета директоров ОАО «Зеленодольский завод им. Горького», советник генерального директора.

Награжден медалями «За заслуги перед Отечеством» второй степени (1995 г.), «300 лет Российскому Флоту» (1996 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За отличие в морской деятельности» Морской коллегии при Правительстве РФ (2008 г.), почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ (2008 г.).

Удостоен звания «Человек — Золотое сердце» (2005 г.).



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