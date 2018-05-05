Гинсбург Владимир Срульевич

Общая информация

Родился в п. Красная Поляна Вятско-Полянского района ТАССР.

Образование:

1982 г. — Казанский химико-технологический институт.

Трудовая деятельность:

1972 г. — слесарь-ремонтник Казанского пивзавода «Красный Восток».

1973 г. — слесарь на химкомбинате им. Вахитова.

1973 по 1975 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1975 по 1994 гг. — техник-технолог, инженер-технолог, заместитель начальника цеха, начальник цеха и заместитель генерального директора КЭТЗ.

1994 по 1998 гг. — заместитель генерального директора по производству ТПО «Свияга».

1998 по 1999 гг. — заместитель генерального директора по производству Казанского НИИ «Радиоэлектроника».

1999 по 2002 гг. — заместитель генерального директора по производству и поставкам ГУП «Федеральный научно-производственный центр „Радиоэлектроника“.

2002 по 2003 гг. — и.о. генерального директора, генеральный директор ТПО „Свияга“.

С апреля 2003 г. — генеральный директор ОАО „Казанский электротехнический завод“.

Заслуженный машиностроитель РФ (2013 г.). Награжден почетной грамотой Министерства экономики и промышленности РТ (2004 г.), медалью „В память 1000-летия города Казани“ (2005 г.), почетными грамотами главного командования МВД России (2009 г.), ГК „Ростехнологии“ (2012 г.), исполкома г. Казани (2013 г.), администрации Вахитовского и Приволжского районов исполкома г. Казани (2013 г.).

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