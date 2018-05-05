Гинсбург Владимир Срульевич
Общая информация
Родился в п. Красная Поляна Вятско-Полянского района ТАССР.
Образование:
1982 г. — Казанский химико-технологический институт.
Трудовая деятельность:
1972 г. — слесарь-ремонтник Казанского пивзавода «Красный Восток».
1973 г. — слесарь на химкомбинате им. Вахитова.
1973 по 1975 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1975 по 1994 гг. — техник-технолог, инженер-технолог, заместитель начальника цеха, начальник цеха и заместитель генерального директора КЭТЗ.
1994 по 1998 гг. — заместитель генерального директора по производству ТПО «Свияга».
1998 по 1999 гг. — заместитель генерального директора по производству Казанского НИИ «Радиоэлектроника».
1999 по 2002 гг. — заместитель генерального директора по производству и поставкам ГУП «Федеральный научно-производственный центр „Радиоэлектроника“.
2002 по 2003 гг. — и.о. генерального директора, генеральный директор ТПО „Свияга“.
С апреля 2003 г. — генеральный директор ОАО „Казанский электротехнический завод“.
Заслуженный машиностроитель РФ (2013 г.). Награжден почетной грамотой Министерства экономики и промышленности РТ (2004 г.), медалью „В память 1000-летия города Казани“ (2005 г.), почетными грамотами главного командования МВД России (2009 г.), ГК „Ростехнологии“ (2012 г.), исполкома г. Казани (2013 г.), администрации Вахитовского и Приволжского районов исполкома г. Казани (2013 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, г. Казань, ул. Модельная, 19
- Телефон: +7(843) 278-49-25
- Email: office@ketz.su
Дата последнего обновления: 05.05.2018