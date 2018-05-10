Галимов Камиль Салманович
Общая информация
Образование:
1976 г. — Казанский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель».
Трудовая деятельность:
1976 по 1977 гг. — мастер ПМК Управления «Татсельстрой».
1977 по 1984 гг. — мастер, прораб, начальник участка, главный инженер СМУ-22 Управления «Металлурстрой» ПО «КамГЭСэнергострой».
1984 по 1990 гг. — секретарь партийного комитета ПО «Камэнергострой».
1990 по 2001 гг. — управляющий трестом, директор строительной фирмы «ЕлАЗстрой» ПО «Елабужский завод легковых автомобилей».
2001 по 2009 гг. — заместитель генерального директора по строительству ОАО «Производственное объединение «Елабужский автомобильный завод».
марта 2009 г. — генеральный директор ОАО «Производственное объединение «Елабужский автомобильный завод».
Заслуженный строитель Республики Татарстан.
Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Елабуга
- Адрес: 423603, РТ, г. Елабуга, пр. Нефтяников, 1
- Телефон: +7(85557) 5-57-75
- Email: kansgd@elaz.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018