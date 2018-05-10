Список персон

Галимов Камиль Салманович

Промышленность, Машиностроение

Общая информация

Образование:

1976 г. — Казанский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель».

Трудовая деятельность:

1976 по 1977 гг. — мастер ПМК Управления «Татсельстрой».

1977 по 1984 гг. — мастер, прораб, начальник участка, главный инженер СМУ-22 Управления «Металлурстрой» ПО «КамГЭСэнергострой».

1984 по 1990 гг. — секретарь партийного комитета ПО «Камэнергострой».

1990 по 2001 гг. — управляющий трестом, директор строительной фирмы «ЕлАЗстрой» ПО «Елабужский завод легковых автомобилей».

2001 по 2009 гг. — заместитель генерального директора по строительству ОАО «Производственное объединение «Елабужский автомобильный завод».

марта 2009 г. — генеральный директор ОАО «Производственное объединение «Елабужский автомобильный завод».

Заслуженный строитель Республики Татарстан.

Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Елабуга
  • Адрес: 423603, РТ, г. Елабуга, пр. Нефтяников, 1
  • Телефон: +7(85557) 5-57-75
  • Email: kansgd@elaz.ru

Дата последнего обновления: 10.05.2018

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