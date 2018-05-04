Хамидуллина Камария Зиннуровна
Общая информация
Директор, МБОУ «Татарская гимназия №2 имени Ш.Марджани при КФУ» Московского района г.Казани, депутат Казанской городской Думы
Родилась 5 ноября 1949 года в с.Шикши Сабинского района ТАССР.
Окончила Казанский государственный педагогический институт по специальности «Математик».
1968 – 1968 г.г. — пионервожатая, рабочком совхоза Ленина Сабинского района;
1971 – 1972 г.г. — учитель математики, средняя школа №13 Приволжского района г. Казани;
1972 – 1973 г.г. — воспитатель, ГПТУ №58;
1973 – 1978 г.г. — учитель математики, средняя школа №115 г. Казани;
1978 – 1990 г.г. — учитель математики, средняя школа-интернат №10;
1990 – 1991 г.г. — учитель математики и основ информатики, гимназия №2 Московского района г.Казани;
1991 — заместитель директора по научно-методической работе, гимназия им. Г.Ибрагимова Московского района г. Казани;
С 1993 г. – МБОУ «Татарская гимназия №2 имени Ш.Марджани при КФУ» Московского района г.Казани.
Награды и звания:
Звание «Народный учитель Республики Татарстан»-2014г.
Звание «Заслуженный учитель Республики Татарстан» –1992г.
Почетная грамота Министерства здравоохранения России – 2002г.
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» – 2003г.
Благодарственное письмо Госсовета РТ – 2003г.
Медаль «В память 1000-летия Казани» – 2005г.
Звание «Почетный гражданин Казани» – 2010г.
«Директор года 2014» РФ
Руководитель высшей квалификационной категории
Воспитывает 2-х детей
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Гимназия №2, ул.Ш.Усманова, д.11
Дата последнего обновления: 04.05.2018