Хамидуллина Камария Зиннуровна

Общая информация

Директор, МБОУ «Татарская гимназия №2 имени Ш.Марджани при КФУ» Московского района г.Казани, депутат Казанской городской Думы

Родилась 5 ноября 1949 года в с.Шикши Сабинского района ТАССР.

Окончила Казанский государственный педагогический институт по специальности «Математик».

1968 – 1968 г.г. — пионервожатая, рабочком совхоза Ленина Сабинского района;

1971 – 1972 г.г. — учитель математики, средняя школа №13 Приволжского района г. Казани;

1972 – 1973 г.г. — воспитатель, ГПТУ №58;

1973 – 1978 г.г. — учитель математики, средняя школа №115 г. Казани;

1978 – 1990 г.г. — учитель математики, средняя школа-интернат №10;

1990 – 1991 г.г. — учитель математики и основ информатики, гимназия №2 Московского района г.Казани;

1991 — заместитель директора по научно-методической работе, гимназия им. Г.Ибрагимова Московского района г. Казани;

С 1993 г. – МБОУ «Татарская гимназия №2 имени Ш.Марджани при КФУ» Московского района г.Казани.

Награды и звания:

Звание «Народный учитель Республики Татарстан»-2014г.

Звание «Заслуженный учитель Республики Татарстан» –1992г.

Почетная грамота Министерства здравоохранения России – 2002г.

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» – 2003г.

Благодарственное письмо Госсовета РТ – 2003г.

Медаль «В память 1000-летия Казани» – 2005г.

Звание «Почетный гражданин Казани» – 2010г.

«Директор года 2014» РФ

Руководитель высшей квалификационной категории

Воспитывает 2-х детей

Дата последнего обновления: