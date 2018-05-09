Список персон

Гараев Марат Мавлютович

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Общая информация

Родился в с. Большой Шинар Сабинского района ТАССР.

Образование:

1985 г. — Казанский государственный педагогический университет,

1989 г. -Вольское высшее военное училище тыла.

Трудовая деятельность:

1985 по 1993 гг. — служба в Вооруженных Силах РФ.
1994 по 1998 гг. — заместитель начальника отдела снабжения АООТ «Полимиз».
1998 по 2009 гг. — генеральный директор ЗАО «Барс-Медиа».
2010 г. — председатель совета директоров ИДЦ «Барс-Медиа».

Награжден медалью «В память 1000-летия города Казани» (2005 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420094, г. Казань, ул. Голубятникова, 20а
  • Телефон: +7(843) 527-90-00
  • Email: office@barsmedia.ru
  • Сайт: www.barsmedia.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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