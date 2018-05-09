Гараев Марат Мавлютович
Общая информация
Родился в с. Большой Шинар Сабинского района ТАССР.
Образование:
1985 г. — Казанский государственный педагогический университет,
1989 г. -Вольское высшее военное училище тыла.
Трудовая деятельность:
1985 по 1993 гг. — служба в Вооруженных Силах РФ.
1994 по 1998 гг. — заместитель начальника отдела снабжения АООТ «Полимиз».
1998 по 2009 гг. — генеральный директор ЗАО «Барс-Медиа».
2010 г. — председатель совета директоров ИДЦ «Барс-Медиа».
Награжден медалью «В память 1000-летия города Казани» (2005 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420094, г. Казань, ул. Голубятникова, 20а
- Телефон: +7(843) 527-90-00
- Email: office@barsmedia.ru
- Сайт: www.barsmedia.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018