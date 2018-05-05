Мубаракзянов Раис Сахипович

Общая информация

Родился в д. Новая Амзя Октябрьского района ТАССР.



Образование:



1973 г. — Казанский сельскохозяйственный институт

1982 г. — Саратовскую высшую партийную школу.

Трудовая деятельность:

1966 по 1968 гг. — тракторист колхоза «Комбайн» Октябрьского района.

1968 по 1970 гг. — заведующий отделом Октябрьского районного комитета ВЛКСМ.

1970 по 1975 гг. — инструктор отдела Татарского областного комитета ВЛКСМ.

1975 по 1982 гг. — заведующий отделом Октябрьского районного комитета КПСС.

1982 по 1984 гг. — председатель Октябрьского РАПО.

1984 по 1989 гг. — первый секретарь Черемшанского районного комитета КПСС.

1989 по 1991 гг. — заместитель начальника объединения «Татплодовощпром».

1991 по 2005 гг. — первый заместитель председателя исполнительного комитета Казанского городского Совета, первый заместитель главы администрации г. Казани.

С 2006 г. — генеральный директор ООО «Корстон-Казань».

Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан (2003 г.).

Почётный землеустроитель России (2003 г.).

Почетный гражданин Черемшанского муниципального района РТ (2014 г.).

Дата последнего обновления: