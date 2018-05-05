Мубаракзянов Раис Сахипович
Общая информация
Родился в д. Новая Амзя Октябрьского района ТАССР.
Образование:
1973 г. — Казанский сельскохозяйственный институт
1982 г. — Саратовскую высшую партийную школу.
Трудовая деятельность:
1966 по 1968 гг. — тракторист колхоза «Комбайн» Октябрьского района.
1968 по 1970 гг. — заведующий отделом Октябрьского районного комитета ВЛКСМ.
1970 по 1975 гг. — инструктор отдела Татарского областного комитета ВЛКСМ.
1975 по 1982 гг. — заведующий отделом Октябрьского районного комитета КПСС.
1982 по 1984 гг. — председатель Октябрьского РАПО.
1984 по 1989 гг. — первый секретарь Черемшанского районного комитета КПСС.
1989 по 1991 гг. — заместитель начальника объединения «Татплодовощпром».
1991 по 2005 гг. — первый заместитель председателя исполнительного комитета Казанского городского Совета, первый заместитель главы администрации г. Казани.
С 2006 г. — генеральный директор ООО «Корстон-Казань».
Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан (2003 г.).
Почётный землеустроитель России (2003 г.).
Почетный гражданин Черемшанского муниципального района РТ (2014 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, 1а
- Телефон: +7(843) 279-33-55
- Email: kazan@korston.ru
- Сайт: www.korston.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018