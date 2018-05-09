Дашин Андрей Валерьевич

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

1996 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «банковское дело».

Трудовая деятельность:

1995 по 1997 гг. — работа в валютном отделе КФ «МежКомБанк».

1997 по 1998 гг. — главный бухгалтер в Идель Арк Техносервис (структурное подразделение Лукойла в РТ).

1998 по 1999 гг. — коммерческий директор компании «21 век».

1998 по 2013 гг. — учредитель компании «Альпари».

С 2005 г. — учредитель «Благотворительный фонд Альпари».

С 2008 г. — председатель наблюдательного совета «Альпари».

С 2011 г. — учредитель компании FXTM на Кипре.

С 2013 г. — председатель Совета директоров компании «Альпари».

С 2014 г. — учредитель благотворительного фонд на Кипре Andrey & Julia Dashin's Foundation.

Благотворитель года РТ (2007 г., 2008 г., 2011 г.). Награжден «Персона года 2009» в номинации «За вклад в развитие рынка брокерских услуг», кавалер ордена «За благодеяние» (2011 г.), благодарственной грамотой начальника Центра социальных программ МВД России (2013 г.), национальной премией «Финансовая элита России» (2013 г.), благодарностью президента РТ (2014 г.).

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