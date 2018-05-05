Чернова Таиса Мирзахановна

Общая информация

Депутат Казгордумы, главный врач МУЗ «Городская детская поликлиника №7»

Родилась 10 июля 1957 г. в Казани.

Образование:

1982 году окончила КГМИ

Трудовая деятельность:

1974-1976 гг.- фотограф фотолаборатории КГМИ

1976-1982 гг. — студентка КГМИ

1982-1983 гг. — врач-интерн, детская больница №7

1983-1991 гг. — врач-педиатр участковый детской поликлиники №15

1991-1995 гг. — врач-педиатр районный

1995-2001 гг.- заместитель главного врача Ново-Савиновского района Казани

2001-2005 гг. — начальник отдела здравоохранения Ново-Савиновского района Казани

2005-2009 гг. — начальник отдела кадровой политики Министерства здравоохранения РТ

С марта 2009 года — главный врач ГАУЗ «Городская детская поликлиника №7»

Награждена Почетной грамотой Казани (2000 г.); медалью за заслуги в проведении Всероссийской переписи населения (2002 г.), почетным званием «Заслуженный врач Республики Татарстан» (2005 г.); юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России» (2005 г.); медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.); нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» (2007 г.); Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (2009 г.); Знаком отличия «За безупречную службу Казани» I степени (2012 г.); Почетной грамотой президиума ЦК профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (2012 г.); Благодарностью Президента РТ за вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013г. в г.Казани (2013 г.); медалью Президента РФ «За вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013г. в г.Казани» (2013г.); Знаком отличия «За труд и доблесть на благо г.Казани» (2015 г.).



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