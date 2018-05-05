Бакиров Растям Сайфуллович
Общая информация
Заместитель главного врача ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18 Приволжского района г. Казани»
Родился 25 апреля 1954 года в дер.Татарская Бездна Дрожжановского района ТАССР.
Образование:
1978 г. окончил Казанский государственный медицинский институт им.С.В.Курашова;
Трудовая деятельность:
1978-1979 гг. – врач-интерн хирургического отделения ЦРБ г.Нижнекамска;
1979-1982 гг. – врач-хирург хирургического отделения ЦРБ г.Нижнекамска;
1982-1984гг. – клиническая ординатура в Казанском Медицинском Институте;
1984-1994 гг. – заведующий хирургическим отделением МСЧ АО «Нижнекамскнефтехим», главный хирург г.Нижнекамска;
1994 г.2017 гг – главный врач ГАУЗ Центральная городская клиническая больница №18 г.Казани.
2017-н.в Заместитель главного врача ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18 Приволжского района г. Казани»
Награжден почетным званием «Заслуженный врач РТ» 1992 г.; почетным званием «Заслуженный врач РФ» в 2004 г.; знаком отличия «За безупречную службу Казани». Кандидат медицинских наук.
Женат, воспитывает трех дочерей
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул.Х.Мавлютова, 2
Дата последнего обновления: 05.05.2018