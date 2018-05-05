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Бакиров Растям Сайфуллович

Медицина
Бакиров Растям Сайфуллович Фото: www.kzn.ru

Общая информация

Заместитель главного врача ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18 Приволжского района г. Казани»

Родился 25 апреля 1954 года в дер.Татарская Бездна Дрожжановского района ТАССР.

Образование:

1978 г. окончил Казанский государственный медицинский институт им.С.В.Курашова;

Трудовая деятельность:

1978-1979 гг. – врач-интерн хирургического отделения ЦРБ г.Нижнекамска;
1979-1982 гг. – врач-хирург хирургического отделения ЦРБ г.Нижнекамска;
1982-1984гг. – клиническая ординатура в Казанском Медицинском Институте;
1984-1994 гг. – заведующий хирургическим отделением МСЧ АО «Нижнекамскнефтехим», главный хирург г.Нижнекамска;
1994 г.2017 гг – главный врач ГАУЗ Центральная городская клиническая больница №18 г.Казани.

2017-н.в Заместитель главного врача ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18 Приволжского района г. Казани»

Награжден почетным званием «Заслуженный врач РТ» 1992 г.; почетным званием «Заслуженный врач РФ» в 2004 г.; знаком отличия «За безупречную службу Казани». Кандидат медицинских наук.

Женат, воспитывает трех дочерей

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул.Х.Мавлютова, 2

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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