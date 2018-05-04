Кагарманов Марат Шаатович

Общая информация

Депутат Казанской городской Думы

Родился 29 августа 1962 года в с.Уран Буздякского района Башкирской АССР.

Окончил Харьковский институт общественного питания по специальности «технолог»; Саратовскую Поволжскую академию государственной службы по специальности «менеджер»;

1984-1986 гг. – служба в рядах Советской Армии;

1986-1988 гг. – старший инспектор в УАГ ПО «Камский тракторный завод»;

1988-1992 гг. – второй, первый секретарь горкома ВЛКСМ г.Елабуга;

1990-1993 гг. – заместитель директора Комбината питания и рабочего снабжения ПО «Елабужский автомобильный завод»;

1993-1996 гг. – директор городского Комбината общественного питания г.Елабуга;

1996-2003 гг. – генеральный директор ОАО «Комбинат школьного и студенческого питания «Аш-Су» г.Нижнекамск;

2003-2006 гг. – генеральный директор ОАО «Нижнекамский коммерческий центр»;

2006-2013 гг. – генеральный директор МУП «Департамент продовольствия и социального питания г.Казани»;

2013-2014 гг. – заместитель генерального директора по общим вопросам ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО»;

2014 года – 2017 г. директор филиала ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» «Казанский молочный комбинат».

Награжден дипломом победителя Республиканского конкурса «Руководитель года» в 2002 г.; медалью «За услуги в проведении Всероссийской переписи населения» в 2004 г.; званием «Заслуженный работник сфера обслуживания населения Республики Татарстан» в 2004 г.; медалью «В память 1000-летия г. Казани» в 2005г.; званием «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» в 2013 г.; знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» в 2013 г.



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