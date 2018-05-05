Хаматшин Ильдар Вагизович
Общая информация
Родился в Казани.
Образование:
1985 г. — Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономист»
2002 — Татарский институт содействия бизнесу
Владеет французским языком.
Карьера:
1985 по 1985 гг. — старший экономист на Казанском оптово-механическом заводе.
1985 по 1987 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1987 по 1988 гг. — старший экономист на Казанском оптово-механическом заводе.
1988 по 1990 гг. — начальник бюро Казанского оптово-механического завода.
1990 по 1990 гг. — главный экономист Межрегионального народного банка «Континент», филиал в г. Казани.
1990 по 1994 гг. — управляющий филиалом Межрегионального народного банка «Континент», филиал в г. Казани.
1994 по 2002 гг. — директор ООО «Номинал», г. Казань.
2002 по 2004 гг. — главный специалист Татарского филиала ОАО «Внешторгбанк».
2004 по 2006 гг. — начальник клиентского отдела Татарского филиала ОАО «Внешторгбанк».
2006 по 2007 гг. — заместитель управляющего Татарского филиала ОАО «Внешторгбанк».
2007 по 2008 гг. — исполняющий обязанности управляющего Татарского филиала ОАО «Банк ВТБ» в г. Казани.
С марта 2008 г. — управляющий операционным офисом «Казанский» Нижегородского филиала ОАО Банк «ФК Открытие».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Карла Маркса, 11/12
- Телефон: +7(843) 567-37-34
- Email: info@ofc.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018