Список персон

Хаматшин Ильдар Вагизович

Финансы, Банки

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

1985 г. — Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономист»

2002 — Татарский институт содействия бизнесу

Владеет французским языком.

Карьера:

1985 по 1985 гг. — старший экономист на Казанском оптово-механическом заводе.

1985 по 1987 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1987 по 1988 гг. — старший экономист на Казанском оптово-механическом заводе.

1988 по 1990 гг. — начальник бюро Казанского оптово-механического завода.

1990 по 1990 гг. — главный экономист Межрегионального народного банка «Континент», филиал в г. Казани.

1990 по 1994 гг. — управляющий филиалом Межрегионального народного банка «Континент», филиал в г. Казани.

1994 по 2002 гг. — директор ООО «Номинал», г. Казань.

2002 по 2004 гг. — главный специалист Татарского филиала ОАО «Внешторгбанк».

2004 по 2006 гг. — начальник клиентского отдела Татарского филиала ОАО «Внешторгбанк».

2006 по 2007 гг. — заместитель управляющего Татарского филиала ОАО «Внешторгбанк».

2007 по 2008 гг. — исполняющий обязанности управляющего Татарского филиала ОАО «Банк ВТБ» в г. Казани.

С марта 2008 г. — управляющий операционным офисом «Казанский» Нижегородского филиала ОАО Банк «ФК Открытие».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Карла Маркса, 11/12
  • Телефон: +7(843) 567-37-34
  • Email: info@ofc.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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