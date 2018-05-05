Список персон

Скобельников Сергей Станиславович

Финансы, Банки

Общая информация

Председатель правления АО «Автоградбанк»

Родился в Казани.

Образование:

1996 — Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юрист)

1999 — Казанский финансово-экономический институт.

Карьера:

С 1995 г. «Ак Барс» банк, специалист юридического департамента, позже руководил отделами в «Ак Барс» банке, Волжско-Камском акционерном банке, Банке Казани.

2006 по 2014 гг. — заместитель председателя правления ООО «КБЭР «Банк Казани».

С 2016 г. — директор департамента по развитию предпринимательства Альметьевского района.

С 6 марта 2018 г. — председатель правления АО „Автоградбанк“.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, 43
  • Телефон: +7(8552) 32-50-00

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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