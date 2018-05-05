Скобельников Сергей Станиславович
Общая информация
Председатель правления АО «Автоградбанк»
Родился в Казани.
Образование:
1996 — Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юрист)
1999 — Казанский финансово-экономический институт.
Карьера:
С 1995 г. «Ак Барс» банк, специалист юридического департамента, позже руководил отделами в «Ак Барс» банке, Волжско-Камском акционерном банке, Банке Казани.
2006 по 2014 гг. — заместитель председателя правления ООО «КБЭР «Банк Казани».
С 2016 г. — директор департамента по развитию предпринимательства Альметьевского района.
С 6 марта 2018 г. — председатель правления АО „Автоградбанк“.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, 43
- Телефон: +7(8552) 32-50-00
Дата последнего обновления: 05.05.2018